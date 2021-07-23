Российскому футболу указали его место

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«Единая Россия» не обсуждала инициативу о возврате в российские паспорта графы «национальность». Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, пишет ТАСС.

Идея во фракции не обсуждалась, — сказал депутат. Информация о том, что в российские паспорта могут вернуть графу «национальность» появилась 25 июля. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов...