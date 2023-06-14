Российского военного судили публично «в профилактических целях» Суд над военным в Красноярске прошел публично «в профилактических целях»

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Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового Пушникова к пяти годам колонии общего режима из-за самовольного оставления воинской части в период несения военной службы, сообщает пресс-служба суда. Уголовное дело рассматривалось на территории одной из воинских частей в Красноярском крае в присутствии военнослужащих «в профилактических целях».

Приговором Красноярского гарнизонного военного суда от 25 мая 2023 года рядовой Пушников был признан виновным <...>. В профилактических целях рассмотрение данного уголовного дела проходило на территории одной из воинских частей Красноярского края в присутствии военнослужащих, — следует из сообщения военного суда.

Суд доказал, что рядовой Пушников, в 2022 году проходивший службу по контракту в Мурманской области, решил «временно отдохнуть», не вернулся на службу и отправился в Железногорск. В следующем месяце его задержали.

5 июня на оглашении приговора мобилизованному Никишину Д. В. за самовольное оставление места службы в Тульском гарнизонном военном суде присутствовал командный состав воинской части и более 400 военнослужащих. За процессом наблюдали контрактники, срочники и мобилизованные.