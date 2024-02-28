Российского военного обвинили в службе на стороне Украины «Baza»: на военнослужащего ВС РФ возбудили дело за службу в ВСУ

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Baza» сообщил, что на российского военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины. Как отмечает канал, 52-летний Радик попал в плен и перешел на службу в ВСУ.

Как пишет канал, по версии следствия, он сдался в плен ВСУ и начал воевать на их стороне в добровольческом подразделении «Скала». До конца года военнослужащий принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ на территории Запорожской области и ДНР, потом обменян назад в Россию, рассказывает «Baza».

По информации канала, уже в России выяснилось, что он не просто находился в плену, а воевал на стороне ВСУ. 27 февраля спецслужбы возбудили на него дело по части 3 статьи 208 УК РФ.

Осенью 2023 года появилась информация о том, что в отношении бывшего актера Театра Луны Кирилла Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем».

В феврале Канахин по решению 2-го Западного окружного военного суда заочно приговорен к пожизненному сроку за нападение на брянское село. В случае задержания ему грозит колония особого режима.