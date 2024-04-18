Российского ученого осудили за госизмену Суд приговорил ученого Александра Куранова к семи годам колонии за госизмену

Петербургский городской суд назначил ученому 76-летнему профессору местного университета и директору Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александру Куранову семь лет колонии строгого режима за государственную измену, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно».

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Леонидовича Куранова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд России отменил решение апелляции по делу 71-летнего ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина по делу о госизмене. Ученый осужден на 12 лет пребывания в колонии строгого режима. Свою вину физик отрицает.

Мосгорсуд признал Голубкина виновным по ст. 275 УК РФ и назначил ему наказание. Ученый обжаловал этот приговор, однако Первый апелляционный суд оставил его в силе. После нынешнего решения Верховного суда Голубкин останется под стражей, однако его приговор будет считаться не вступившим в силу до нового решения Первого апелляционного суда.