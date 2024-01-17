Российского туриста кремируют на Шри-Ланке после смертельного ДТП Aif.ru: россиянина Абдуллина кремируют на Шри-Ланке после ДТП с автобусом

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Семья российского туриста Ильдара Абдуллина, погибшего в аварии с туристическим автобусом на Шри-Ланке, до сих пор не может выехать на родину, сообщает aif.ru. По его информации, близкие хотят кремировать тело мужчины на острове, однако для этого необходимо через суд получить разрешение от местных властей.

Отмечается, что помощь в доставке россиянина на родину оказывает консульский отдел посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах. Супруга погибшего Эльвира также поблагодарила за поддержку Артура Бакаева, который организовывал их тур по острову. По ее словам, после аварии он активно помогал им и другим туристам.

Смертельное ДТП произошло вечером 5 января. Авария случилась в результате столкновения туристического автобуса с грузовой машиной. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался лоб в лоб со встречным транспортом. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем. В ходе ДТП погиб один человек — Ильдар Абдуллин, еще несколько россиян пострадали.

Ранее в Турции девять человек погибли при аварии с туристическим автобусом, еще 30 пострадали. Он следовал из Антальи в Мерсин и столкнулся с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык. Россиян среди жертв нет.