Общественника заочно арестовали за фейки о российской армии Московский суд заочно арестовал Гозмана за фейки о Вооруженных силах РФ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Леонид Гозман

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.

Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации, — объявил судья на заседании.

В свою очередь адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Гозман виновным себя не признает. По мнению защитника, следствие собрало недостаточно доказательств о причастности политика в инкриминируемом преступлении.

Ходатайство о заочном аресте Гозмана поступило в московский суд 15 февраля. В случае признания вины подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Следователи возбудили в отношении Леонида Гозмана уголовное дело по статье о фейках против ВС РФ в конце декабря. Ему вменили ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Поводом послужила публикация в социальных сетях «искаженных утверждений» о руководстве РФ и российской армии в ходе специальной военной операции.

30 августа 2022 года суд уже признавал Гозмана виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь шла о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера. Тогда он был арестован на 15 суток.