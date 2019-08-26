https://static.news.ru/photo/ebbade34-c80b-11e9-87e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мамистов Фото: Flightpilot/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Лётчик из России Михаил Мамистов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, который проходит во французском Шатору до 31 августа.

По данным Федерации самолётного спорта Москвы, высшую награду россиянин завоевал за «тёмный комплекс» упражнений, подразумевающий сокрытие от участника набора фигур, который раскрывается лишь накануне выступления, передаёт ТАСС .

Мамистов является пятикратным абсолютным чемпионом Европы, а также первым и единственным трёхкратным абсолютным чемпионом мира. Вместе с ним в сборную от РФ вошли Владимир Гавриленко, Олег Шполянский, Светлана Капанина, Екатерина Антонова, Александр Кротов. Свои навыки они демонстрируют на самолёте Extra-330S.

Ранее News.ru писал, что старший лётчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о возможностях нового боевого вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник». По его словам, машина способна выполнить уникальную фигуру высшего пилотажа, которая получила название «воронка на хвост».