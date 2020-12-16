Российского физика обвинили в передаче секретных данных Европе

https://static.news.ru/photo/74d5736c-404e-11eb-b0be-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Губанов Фото: tsagi.ru

Следственные органы предъявили обвинение учёному-физику Анатолию Губанову в передаче секретных данных спецслужбе одной из европейских стран.

Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий.

Сам обвиняемый отказался признавать себя виновным, рассказала адвокат Ольга Динзе. Она добавила, что мужчине предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена).

В конце ноября 2020 года следствие предъявило представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение в госизмене. По словам источника в правоохранительных органах, обвинение предъявили следователи ФСБ.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Все материалы дела засекречены. Известно, что его подозревают в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей, писал NEWS.ru.