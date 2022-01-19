Российского депутата вызвали в прокуратуру из-за фото с котами

Главу муниципального образования Гавань на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Нелли Вавилину вызывали в прокуратуру из-за фото с котами. Жительница соседнего муниципалитета по неизвестной причине написала на депутата жалобу, пишет Znak.com.

Вообще это коты моей мамы. Меня вызвали в прокуратуру и стали задавать вопросы, состою ли я в браке или отношениях и почему на фото другого человека мои коты, — рассказала народная избранница.

При этом правоохранители отдельно уточнили, как зовут каждого кота, однако суть жалобы для Вавилиной осталась загадкой - в прокуратуре ей отказались показать документ. В связи с этим, узнать, чем именно была недовольна жительница соседнего муниципалитета оказалось невозможным.

Саму жалобу мне не показали, заниматься этим у меня просто нет времени. Не исключаю, что во всём этом может быть и другая подоплёка, - добавила депутат.

Ранее в Интернете появилось объявление о продаже кота, которого «держал Владимир Владимирович». Хозяин из Богородицка просит за животное 9,5 млн рублей и готов предоставить «все экспертизы».