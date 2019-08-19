https://static.news.ru/photo/b4576834-c281-11e9-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erlend Staub/imago-images/Global Look Pressde

Российское телевидение второй раз в своей истории стало финалистом Каннского фестиваля.

В шорт-лист ежегодной премии Content Innovation Awards 2019 в номинации «Лучший развлекательный формат» включён телеканал Russian Extreme с программой о путешествиях «SOS», а также Пятый канал ОАО «Телерадиокомпания Петербург», представивший комиссии проект «Алые паруса — 2019», — информирует CIA .

В списке победителей можно найти и многие международные программы, представленные в России. Среди них — AMC Networks, Paramount Comedy, Boomerang, Viasat, Scott Brothers Entertainment и Cineflix.

Престижная международная премия присуждается за инновационную деятельность контент-провайдеров, дистрибьюторов и технологических компаний, которые помогают трансформировать современную телеиндустрию.

Жюри премии Content Innovation Awards называет абсолютно уникальным телевизионным форматом трэвел-шоу «SOS». Ведущий программы Сергей Шевченко отправляется в путешествие без копейки денег в кармане. По условиям проекта он прилетает в совершенно незнакомую страну без связей, без места для ночлега, без знания языка и пытается выжить. Среди стран, в которых уже побывал проект, есть Иран, Замбия, Зимбабве, Мексика и многие другие.

Программы российского телевидения в Каннах впервые заметили в прошлом году. Тогда в состав претендентов на премию попала программа «Экстремальная кухня» о самых жутких, неприятных и ужасных способах приготовления пищи. Зрители могут увидеть, как выглядят тушёные скорпионы, до какой степени рекомендуется прожаривать тарантула, насколько вкусна шаурма из пиявок, писал News.ru.