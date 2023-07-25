Российским заключенным запретили хранить футбольные мячи Верховный суд РФ отклонил заявление заключенного, попросившего выдать ему спортивный мяч

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Верховный суд России отклонил заявление заключенного, попросившего обязать руководство колонии выдать ему спортивный мяч, сообщает агентство РАПСИ. По его данным, мужчине прислали мяч в личной посылке, однако так и не выдали. Заключенный, осужденный на пожизненный срок, попробовал защитить свои права в судебном порядке.

Отмечается, что первоначально суд встал на защиту истца и удовлетворил его требования. Апелляционная и кассационная инстанции также поддержали это решение. Однако руководство колонии не согласилось с ним и подало жалобу в Верховный суд. После рассмотрения жалобы он пришел к выводу, что заключенным нельзя иметь собственный спортивный инвентарь. Решение основывалось на Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений и перечня вещей, разрешенных для хранения осужденными.

Пунктом 30 названного Перечня предусмотрен запрет осужденным получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать спортивный инвентарь и оборудование, — говорится в решении.

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Ксения Горячева ранее предложила засчитывать время, проведенное осужденным в этапировании, в срок лишения свободы. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство России и Верховный суд. Автор инициативы также отметила, что в момент этапирования заключенные ограничены в своих правах больше, чем другие осужденные. Это связано с регулярными досмотрами.