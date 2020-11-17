Российским вузам порекомендовали готовиться к дистанционной сессии

https://static.news.ru/photo/ecfc6600-28b8-11eb-93a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время вузам следует ориентироваться на проведение зимней сессии в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение, — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что рекомендациям ведомства о переходе на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля последовала большая часть московских и петербургских вузов. Учебным заведениям в регионах рекомендовано последовать их примеру с учётом эпидобстановки в каждом конкретном субъекте.

Фальков также сделал акцент на то, что отечественные вузы сегодня не могут принимать иностранных студентов из-за коронавируса. Он пояснил, что нынешняя ситуация с распространением инфекции кардинально отличается от той, что была в начале сентября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти переводят всех студентов на удалёнку сроком на два месяца — до 15 января. На этот период их транспортные карты будут заблокированы. Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал студентам и школьникам свести к минимуму передвижения по городу.