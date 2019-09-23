https://static.news.ru/photo/8933d714-ddf7-11e9-9df5-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экспертный совет при детском омбудсмене представит план по развитию позитивного детского контента на телевидении и в Интернете, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, разработка соответствующей программы является одной из ключевых задач государства.

Мы (Совет. — News.ru) будем продвигать наши предложения, и будет возможность формировать законодательные предложения и организационные решения, — рассказала она.

Кузнецова подчеркнула, что в качестве одной из важных целей программы выступает обеспечение безопасной среды для юных россиян. Эксперты займутся вопросами развития детского телевидения, Интернета, литературы, кино, анимации и театра, а также поддержкой контента, созданного самими детьми.

Омбудсмен добавила, что финальные идеи планируется подготовить в декабре текущего года, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее замминистра цифрового развития Алексей Волин заявил, что контент для детей в Интернете не может быть одновременно стерильным и интересным. По его словам, одним из препятствий для создания конкурентоспособных материалов является ханжество.