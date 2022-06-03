Российским туристам рассказали, как выгодно платить в Турции Президент Союза турагентств России Голов: оплачивать картой «Мир» в Турции выгоднее, чем наличными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплата картой «Мир» при поездке в Турцию обходится выгоднее, чем наличными долларами, сообщил президент Союза турагентств России Сергей Голов в разговоре с «360». Использовать же её можно почти на всей территории страны, заверил он. В системе оплаты настроена конвертация рубля в лиру.

Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России, — сказал Голов.

Ранее стало известно, что отдых в Турции подешевел для россиян на 30% за счёт скидок. По словам вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна, высокий курс рубля также снижает стоимость отдыха в Турции, но авиаперелёты значительно подорожали из-за воздушных ограничений. Ситуация может измениться в лучшую сторону после организации массовых чартерных рейсов.

Также сообщалось, что Турция с 1 июня больше не будет требовать с туристов ПЦР-тесты и тесты на антитела. Это не первая страна, которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом. В середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.