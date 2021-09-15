Российским туристам рассказали о способах добраться до Таиланда

В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) напомнили российским туристам о правилах въезда на курорты Таиланда. В ходе отдыха им будет предложено сдать несколько тестов на коронавирус и ждать результатов в отеле, сообщается на сайте ассоциации.

Путешественники, вакцинированные препаратом «Спутник V», с 1 сентября могут приехать на курорты тайских провинций Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо). Тем не менее добираться до Таиланда придётся на стыковочных рейсах.

Вначале туристы должны прибыть на Пхукет с англоязычным сертификатом о вакцинации, полученным минимум за 14 дней до поездки, и с ПЦР-тестом об отсутствии коронавируса на английском языке сроком не менее 72 часов. По приезде туристам предложат сдать ещё один анализ на COVID-19 и ждать результатов в номере отеля.

Если путешественник получит положительный ПЦР-тест на каком-либо из этапов, он будет направлен в госпиталь, а контактировавшие с ним — в карантинный отель. Госпиталь покрывается страховкой, а в случае направления в карантинный отель туристу будут возвращены деньги за тот отель, в котором он проживал. Эти средства он сможет использовать для оплаты карантинного отеля.

Если турист захочет остаться на Пхукете, он будет обязан сдать дополнительные ПЦР-тесты на шестой и 13-й дни пребывания. Покинуть остров можно через неделю, также пройдя тестирование на коронавирус, чтобы предъявить его результаты при въезде в другие провинции.

Так, на Самуи, прежде чем продолжить путешествовать, необходимо провести три дня в отеле. С четвёртого по седьмой дни разрешается самостоятельно перемещаться по острову, а затем и передвигаться между Самуи, Пханганом и Тао. При этом отмечается, что с 1 октября для вакцинированных россиян откроются провинции Краби и Пханг-нга, а также Бангкок, Чонбури (в пределах курорта Паттайя), Чиангмай и город Хуахин.

Ранее сообщалось, что жители Таиланда начали выходить на демонстрации, призывая к отставке правительства страны за то, что оно «проявило некомпетентность» в борьбе с пандемией и не приняло эффективных мер по обузданию коронавируса. В стране с начала пандемии умерло более 12 тысяч человек, при этом темпы вакцинации остаются низкими, так как у властей не хватает ресурсов, чтобы обеспечить вакциной всё население страны. В начале августа в стране был введён запрет на публикацию сообщений, провоцирующих «общественный страх», — то есть так или иначе любую информацию, в которой упоминается COVID-19.