Российским трансгендерам предложат смириться с врожденным полом Российское общество психиатров рекомендовало примирять транс-персон с их полом

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Российское общество психиатров опубликовало клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации, трансгендерным людям (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) рекомендуют помогать примиряться с врожденным полом. Представители сообщества транс-персон считают такой подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран, сообщает «Коммерсант». Опрошенные журналистами психиатры уверены, что рекомендации помогут точнее рассмотреть конкретные случаи.

Если Минздрав примет этот вариант клинических рекомендаций, это будет означать, что конверсионная терапия будет официально признана в качестве одного из методов лечения гендерной дисфории. Эффективность конверсионной терапии научно не доказана, поэтому с технической точки зрения она не может войти в клинические рекомендации, — заявила исследователь трансгендерности Яна Кирей-Ситникова.

Врач-психиатр, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев выразил убежденность, что предложения абсолютно нормальные, грамотный специалист поможет рассмотреть все варианты. «Достижение реалистичных представлений о собственных внутренних причинах, целях» — то, с чем работают психотерапевты, объяснил он.

Психотерапия позволяет увидеть, что можно сделать в реальности, которая представляется опасной, пугающей, невыносимой, — сказал Исаев.

Летом 2023 года в РФ запретили операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте. Позже депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей. 30 ноября 2023-го Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России.