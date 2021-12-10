Российским судьям запретили использовать в документах нецензурную брань

Комиссия Совета судей России по этике запретила судьям использовать нецензурные выражения в официальных документах. В случаях, когда необходимо копировать фрагменты текстов исковых заявлений или возражений сторон с бранными словами, судьям предлагается использовать пропуски или заменять их символами, сообщается на официальном сайте Совета. Требование относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации. Поводом для запрета стало решение одного из арбитражных судов, которое было опубликовано в официальной картотеке.

Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определённых обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия, — говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что причиной появления нецензурной брани в текстах судебных актов часто является копирование значительных фрагментов из обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон. В результате такая практика уже привела к появлению в СМИ и юридической литературе такого негативного для суда понятия, как «флеш-правосудие».

Ранее ассоциация онлайн-кинотеатров «Интернет-видео» обратилась к властям с просьбой разрешать ненормативную лексику в контенте, который предназначен для зрителей старше 18 лет. Об этом рассказал глава организации Алексей Бырдин, он уточнил, что полный запрет создаёт предпосылки для развития пиратского контента с матом.