Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике

https://static.news.ru/photo/c82f51b2-6af2-11eb-8cb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьям не следует высказываться в социальных сетях о незавершённых процессах. Они также должны избегать на таких интернет-площадках политических оценок, заявил зампредседателя Верховного суда РФ и председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.

На совещании представителей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России он рассказал, что российские судьи сейчас нередко регистрируются в соцсетях, где общаются с семьёй и друзьями, но кроме этого ещё и публично высказываются о происходящих событиях.

Запретить судьям пользоваться ими (соцсетями. — NEWS.ru) невозможно, да и не надо этого делать. Но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время, — цитирует Рудакова РИА Новости.

Он напомнил, что любая неосмотрительная публикация может нанести ущерб репутации судебной власти и подорвать доверие к правосудию. Об этом, подчеркнул он, важно не забывать.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что судебная система России сумела адаптироваться к новым условиям, связанным с пандемией коронавируса. По словам главы государства, тот факт, что она не перешла в «режим торможения», вызывает уважение.