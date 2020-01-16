https://static.news.ru/photo/24dbb8dc-3846-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право студентов на выбор новых программ обучения и смежных профессий может быть закреплено законодательно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя предложение президента России Владимира Путина.

Нужно дать возможность студенту после второго курса выбирать новые направления, программу обучения, изучать смежные профессии. Не исключаю, что здесь потребуется законодательное определение, — цитирует ТАСС парламентария.

Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, президент РФ Владимир Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии. Кроме того, глава государства заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах необходимо ежегодно увеличивать, особенно в региональных. По его словам, бюджетные места нужны в субъектах, где не хватает педагогов, врачей, инженеров, писал NEWS.ru.