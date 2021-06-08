https://static.news.ru/photo/46551828-c846-11eb-ae42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским школьникам создадут цифровое портфолио. В нём будут фиксироваться все достижения детей. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперимент продлится до 2022 года. Цифровой профиль школьников станет обязательной составляющей электронной образовательной среды. В него также будут вноситься сведения, необходимые для учёбы. Система использует базу госорганов, чтобы избежать накапливания критического объёма информации в разных источниках.

Хоть цифровые профили и выглядят многообещающе, специалисты в области IT выражают сомнение в их безопасности. Дело в том, что если такие информационные системы будут взломаны, злоумышленники могут использовать данные против самих детей, а также их родителей.

Кроме того, специалисты также обеспокоены стоимостью реализации такого проекта. По их мнению, для этого потребуется внушительная техническая база, заплатить за которую смогут не все регионы. Так, цена может доходить до миллиарда рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в российских образовательных учреждениях предполагается начать в очном формате. О вероятности дистанционного обучения речь пока не идёт.