Российским школьникам расскажут о санкциях и импортозамещении

Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне событий на Украине. Как пишет «Коммерсант», педагоги должны организовать занятия по теме антироссийских санкций и их влияния на отечественную экономику. Школьникам расскажут про рост доли российской продукции в нескольких сферах, а затем попросят их оценить, какие страны понесут большие экономические потери от санкций.

Как говорится в методичке, которая имеется в распоряжении издания, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран», приведя данные о росте доли российской продукции. Ученики пятых — девятых классов должны перечислить комплекс мер по поддержке российской экономики и граждан в «условиях возросшего санкционного давления», а старшеклассники — описать предполагаемый эффект от них.

Минпросвещения подтвердило, что направило в школы методические рекомендации, особый акцент в которых сделан на характеристику политики импортозамещения. Минобразования Иркутской области рассказало, что уроки по импортозамещению уже проведены в 154 школах для 85 тысяч учеников, которые реагируют на информацию положительно.

В свою очередь специалисты отмечают, что эффект от санкций так или иначе скажется на самих школьниках и их семьях. Что же касается самих методичек, то, как указывает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, многие тезисы на качественном уровне вполне верны, но с отдельными цифрами и примерами удачного импортозамещения можно поспорить. Некоторые расчёты их авторов также вызывают сомнения.

Ранее межрелигиозный совет России предложил ввести уроки нравственности в школах. Как заявил верховный муфтий страны, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, инициатива была одобрена на объединённом заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета в Москве. Предполагается, что вести занятия будут представители всех традиционных конфессий, и на них будут преподаваться правила общения с родителями, сверстниками и окружающей средой.