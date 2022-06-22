Российским школьникам расскажут о причинах спецоперации на Украине Спецоперация на Украине войдет в курс школьной программы по истории

Фото: dan-news.info

Министерство просвещения РФ внесет коррективы в Федеральный государственный образовательный стандарт. В частности, учащиеся старших классов на уроках истории должны будут изучить тему спецоперации на Украине и воссоединения с Крымом, а после — объяснить причины, сообщает «Парламентская газета».

Стало известно, что в школьную программу по истории России войдут такие темы, как «Воссоединение с Крымом и Севастополем», «Специальная военная операция», а также «Место России в современном мире».

В измененном ФГОСе также отмечается, что школьники должны не только учить историю, но и «отстаивать ее честь».

Старшеклассник должен уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества и быть готовым дать отпор фальсификациям российской истории, — сказано в документе.

По мнению депутата Госдумы Ларисы Тутовой, изучение подобных тем на сегодняшний день особенно важно для подрастающего поколения, поскольку против России ведется «информационная война».

Школа помогает старшекласснику сформировать ценностные ориентиры, привычки, культуру поведения, формирует фундамент, на котором он будет строить свое будущее и будущее нашей страны. Важно заложить в этот фундамент ключевые ценности, в том числе любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотизм, — заявила она.

Ранее стало известно, что в школьный курс по истории для девятого класса вошли такие темы, как признание ДНР и ЛНР, пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию РФ.