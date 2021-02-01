Российским школьникам предложили предоставить бесплатных репетиторов

https://static.news.ru/photo/dd463d54-0e32-11ea-a0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Систему государственного репетиторства, призванную помочь школьникам подготовиться к будущим экзаменам, предложили создать в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

По данным RT, парламентарий направил письмо вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, где отметил, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ ученики и их родители часто обращаются к услугам частных репетиторов.

В связи с этим, по оценке депутата, стоимость подготовки к ОГЭ может достичь 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ — перевалить за 100 тысяч рублей. Такие деньги может себе позволить далеко не каждая семья, подчёркивает Иван Сухарев.

В этой связи парламентарий предлагает рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к аттестационным экзаменам, где ученикам будут помогать лучшие преподаватели школ, средних профессиональных и высших учебных заведений.

По мнению Ивана Сухарева, подготовка может осуществляться на основании бесплатного сертификата, гарантирующего занятия по четырём предметам.

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