Российским школьникам предложили предоставить бесплатных репетиторов

Систему государственного репетиторства, призванную помочь школьникам подготовиться к будущим экзаменам, предложили создать в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
По данным RT, парламентарий
В связи с этим, по оценке депутата, стоимость подготовки к ОГЭ может достичь 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ — перевалить за 100 тысяч рублей. Такие деньги может себе позволить далеко не каждая семья, подчёркивает Иван Сухарев.
В этой связи парламентарий предлагает рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к аттестационным экзаменам, где ученикам будут помогать лучшие преподаватели школ, средних профессиональных и высших учебных заведений.
По мнению Ивана Сухарева, подготовка может осуществляться на основании бесплатного сертификата, гарантирующего занятия по четырём предметам.
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