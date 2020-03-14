https://static.news.ru/photo/06927126-65c9-11ea-a3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все официальные визиты членов Совета Федерации за границу приостанавливаются из-за ситуации с коронавирусом.

Выезд за рубеж возможен только в случае крайней необходимости. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко будет лично выдавать сенаторам загранпаспорта для таких поездок, сообщает ТАСС. Она также распорядилась ограничить выдачу пропусков на вход в Совфед.

Наряду с этим Совет Федерации временно прекращает принимать делегации из стран, где существует риск распространения заболевания.