Все официальные визиты членов Совета Федерации за границу приостанавливаются из-за ситуации с коронавирусом.
Выезд за рубеж возможен только в случае крайней необходимости. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко будет лично выдавать сенаторам загранпаспорта для таких поездок,
Наряду с этим Совет Федерации временно прекращает принимать делегации из стран, где существует риск распространения заболевания.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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