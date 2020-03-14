Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все официальные визиты членов Совета Федерации за границу приостанавливаются из-за ситуации с коронавирусом.

Выезд за рубеж возможен только в случае крайней необходимости. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко будет лично выдавать сенаторам загранпаспорта для таких поездок, сообщает ТАСС. Она также распорядилась ограничить выдачу пропусков на вход в Совфед.

Наряду с этим Совет Федерации временно прекращает принимать делегации из стран, где существует риск распространения заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил журналистов с симптомами простуды не посещать мероприятия в Кремле.

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