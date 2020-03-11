https://static.news.ru/photo/2dc2b21c-638d-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформление сертификатов на получение материнского капитала в проактивном режиме начнётся с 15 апреля. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Большинству семей, в которых родятся дети, не нужно будет подавать заявление на получение сертификата. Сведения о рождении ребёнка Пенсионный фонд (ПФР) получит из Единого реестра записей актов гражданского состояния. После проверки на предмет наличия каких-либо ограничений на выдачу сертификата документ будет оформлен, а информация об этом — направлена владельцу через портал госуслуг.

Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия, — цитирует пресс-служба министерства главу ведомства Антона Котякова.

Подавать заявление на получение сертификата нужно будет только в тех случаях, когда сведений о рождении ребёнка нет в реестре или его родители не зарегистрированы на портале госуслуг. Документ будет оформлен в течение пяти рабочих дней.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала. Его реализация позволит семьям рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье.