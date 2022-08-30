Российским путешественникам рассказали, как бороться с симптомами джетлага Сомнолог Дуйкин: чтобы побороть джетлаг, надо заранее адаптировать режим под новое место

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Симптомами джетлага, который связан нарушениями биологических ритмов из-за смены дня и ночи, являются проблемы со сном, депрессия, головные боли и расстройства пищеварения. Чтобы избежать плохого самочувствия, путешественникам стоит заранее адаптироваться под режим в новом месте, перевести часы на то время, в котором предстоит жить и обязательно выспаться перед перелетом, посоветовал сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин в беседе с «Москвой 24».

Если в новом месте во время прилета будет ночь, то стоит выспаться перед путешествием и бодрствовать в самолете. Если прибываете днем, то, наоборот, нужно хорошенько отдохнуть на борту, — отметил специалист.

Перед длительным перелетом лучше перекусить чем-то легким, чтобы не перегружать желудок, а во время полета необходимо пить простую воду, чтобы избежать обезвоживания, подчеркнул сомнолог. По его словам, лучше отказаться от алкоголя и кофе, так как они возбуждают нервную систему и способны затруднить адаптацию к новому месту.

Дуйкин добавил, что в особенно тяжелых случаях врач может выписать препарат с содержанием мелатонина, который поможет бороться с неприятными симптомами джетлага.

Врач-сомнолог Роман Бузунов ранее объяснил, как легче засыпать в жару. Он отметил, что для охлаждения организма можно смочить простыни в воде. Эксперт также порекомендовал воспользоваться вентилятором, который потоком воздуха охладит организм.