Российским потребителям напомнили их права Глава Союза потребителей России Шелищ напомнил о праве приобретения безопасного товара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели имеют право на приобретение товара, который отвечает нормам безопасности, напомнил глава Союза потребителей России Петр Шелищ. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что к продаже не должна допускаться продукция, которая может навредить здоровью или быть опасной для потребителей.

Человек не в состоянии оценить самостоятельно, насколько безопасен продукт или услуга, природа нас такими умениями не наградила. Это задача специалистов, а государство должно контролировать, чтобы ничего опасного на рынок не попадало. В России сейчас соблюдают запрет на проведение проверок бизнеса, однако из-за этого было допущено много отравлений и несоблюдений потребительских норм, — рассказал эксперт.

По словам Шелища, потребители имеют право на получение достоверной информации о товаре, а также на приобретение продукции или услуг надлежащего качества. При получении услуг потребители могут потребовать уменьшение стоимости, возмещение убытков или отказаться от исполнения своей части договора, если не было соблюдено установленное время на ее выполнение.

Эксперт пояснил, что потребители сохраняют за собой право пользоваться товаром весь срок службы. Производители должны обеспечивать покупателей запчастями и комплектующими для техобслуживания и ремонта в течение всего срока годности. Товар также должен быть безопасен на протяжении этого времени.

Шелищ напомнил, что, если товар не устраивает покупателя, он может его обменять или вернуть, за исключением пищевых продуктов, лекарств, косметики и средств личной гигиены. Товары, приобретенные онлайн, можно сдать в течение семи дней. В случае, если был нанесен вред здоровью, потребитель может обратиться за моральной компенсацией.

Потребители имеют права, которые государство должно обеспечивать и следить за тем, чтобы они соблюдались, чтобы потребители не подвергались дискриминации со стороны предпринимателей, которые являются в рыночной экономике более сильной стороной, — объяснил эксперт.

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