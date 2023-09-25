Российским полицейским приказали отказаться от WhatsApp на работе Baza: cотрудникам полиции приказали удалить рабочие чаты в WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам полиции приказали удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, в МВД руководствуются тем, что владеющая соцсетью компания Meta уже больше года признана Минюстом экстремистской организацией. В Министерстве внутренних дел данную информацию не комментировали.

Baza отмечает, что запрещать мессенджер начали еще в конце лета. В канале добавили, что от сотрудников отделов из разных регионов потребовали удалить все рабочие чаты в WhatsApp и предлагают перейти в Telegram.

Глава Минцифры Максут Шадаев до этого заявил, что вопрос и блокировке в России WhatsApp и YouTube на повестке не стоит. Таким образом, министр опроверг слухи о возможных проблемах с видеохостингом и мессенджером у российских пользователей.

О том, что российские власти не собираются блокировать WhatsApp, Шадаев говорил и ранее. Тогда он заявил, что с этим приложением в России «все будет хорошо».

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отношение к мессенджеру может быть пересмотрено, если он запустит русскоязычные каналы.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что WhatsApp во избежание возможной блокировки не станет открывать доступ к публичным каналам в России. По его словам, компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которой принадлежит мессенджер, заинтересована остаться в РФ «хоть в каком-нибудь виде».