Российским подросткам начали предлагать совершить теракт Мизулина: провокаторы в соцсетях предлагают подросткам совершить теракт

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Провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России, предлагая им совершить теракт, сообщила в Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, несовершеннолетним либо обещают вознаграждение, либо, наоборот, детей запугивают.

Провокаторы пишут подросткам по всей стране в мессенджерах сообщения и предлагают совершить теракт. Обещают деньги, наркотики, алкоголь. Запугивают тем, что якобы знают все данные о ребенке, — заявила Мизулина.

Она призвала россиян соблюдать осторожность, а также немедленно блокировать пользователя при получении подобных сообщений в соцсетях. Мизулина подчеркнула, что вступать в диалог с такими провокаторами не нужно.

Ранее в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт перед концертом, злоумышленники устроили стрельбу и пожар. Как сообщило Министерство здравоохранения Московской области, число пострадавших увеличилось до 180 человек, из которых 142 были госпитализированы.

Следственный комитет сообщил, что подозреваемых в совершении теракта в концертном зале доставили на допрос. На опубликованных кадрах задержанных выводят из автомобиля по одному.