Российским матерям разрешат уходить в декрет на три года Общественная палата предложила дать право россиянкам менять срок декрета без потери выплат

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В России молодым матерям дадут возможность самостоятельно выбрать срок декретного отпуска, при этом размер выплат останется прежним. С подобной инициативой выступила Общественная палата РФ, рассказывают «Известия».

Как заявили представители палаты, предложение уже направлено в Госдуму. На сегодняшний день молодые матери получают пособие в размере 40% от заработной платы в течение первых полутора лет. В случае принятия закона женщины смогут как уменьшать, так и увеличивать срок отпуска, при этом общая сумма останется прежней.

Вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, — поделился автор инициативы, зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

По мнению члена Общественной палаты, гибкий график отпуска смотивирует женщин завести детей, поскольку им будет дано больше свобод.

Гибкий отпуск может быть интересен и высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, и мамам, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад до трех лет, например в сельской местности, — считает Рыбальченко.

Ранее в Госдуме заявили, что сферы использования материнского капитала в России могут быть расширены. В числе предложений — разрешить направлять средства маткапитала на приобретение автомобиля, ремонт жилья и даже покупку бытовой техники.