https://static.news.ru/photo/4edb7670-de3e-11e9-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Согласно ежегодному Индексу состояния рынка труда, в 2019 году в России увеличился дефицит работников на должностях, которые требуют высокой квалификации. Эта ситуация приводит к неравномерному росту зарплат: кандидаты просят больше, а работодатели вынуждены платить.

Индекс рассчитывается по шкале из десяти баллов — чем ниже показатель, тем адекватнее состояние рынка труда. В 2017 году в РФ показатель был на уровне 4,8 балла, в 2018-м — 5,6 балла, а в 2019-м — 7,2 балла, передаёт « Лента.ру ».

Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию эмиграцией профессионалов в другие страны и демографическим кризисом 1990-х годов.

Образование не справляется с решением проблемы — его гибкость за год понизилась всего на 0,4 балла. Кроме того, остаётся большое число профессий, в которых значение опыта больше, чем образования.

Как писал News.ru, по данным Центробанка, безработица в РФ якобы находится на «исторически низком уровне», что обусловлено не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.