Российским донорам напомнили о льготах после сдачи крови

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские доноры могут рассчитывать на дополнительный выходной и усиленное питание в день сдачи крови, передает «Парламентская газета». При этом россияне вместо увеличенного пайка могут попросить денежную компенсацию в размере 5% от МРОТ в регионе.

Если донор сдает кровь бесплатно в свой рабочий день, ему положен дополнительный день отдыха. Для восстановления сил предусмотрено дополнительное питание. Однако в большинстве медицинских организациях есть сложности с организацией горячего обеда, поэтому его заменяют сбалансированным сухим пайком или денежной компенсацией — она составляет 5% от МРОТ в регионе, — пишет издание.

Предполагается, что такая выплата компенсирует расходы на транспорт и усиленное питание в день сдачи крови. При этом денежное вознаграждение за платное донорство устанавливается отдельно в каждом регионе. В Москве, например, за сдачу крови можно получить 1977 рублей, а за плазму — 3706 рублей. Россияне, сделавшие более 40 бесплатных пожертвований крови, могут получить знак отличия «Почетный донор России». В столице почетные доноры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, а также им предоставляют 50% скидку на оплату коммунальных услуг.

В ноябре 2021 года автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов выступил с инициативой реформировать российское законодательство, а также наладить международное сотрудничество в сфере трансплантации органов. В частности, было предложено расширить список потенциальных доноров, включив в него супругов, родителей и приемных детей и граждан, имеющих общего ребенка. В Совете Федерации и Министерстве здравоохранения рассмотрели предложения Давыдова и приняли их к сведению.