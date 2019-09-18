https://static.news.ru/photo/e210a7a0-dacc-11e9-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Государственной думы

Выставка «конкурсные концепт-проекты домов для проживания пожилых людей» открылась в Госдуме РФ. Свои работы на экспозицию представили победители архитектурного конкурса на лучший концептуальный проект стационарных организаций социального обслуживания для людей старших возрастных групп.

Как сообщает «Парламентская газета» , торжественный старт мероприятию дал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он подчеркнул, что власть должна сделать всё возможное, чтобы «ослабленные маломобильные пожилые граждане жили в комфортных и безопасных условиях».

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова призналась, что Минтруд ещё в 2015 году пытался провести архитектурный конкурс на лучший проект дома престарелых. Однако тогда оказалось мало желающих показать свои работы. Голикова также рассказала, что бюджет нацпроекта «Демография» предполагает выделение 41,7 млрд рублей до 2024 года на создание организаций соцобслуживания для пожилых граждан.

Организованная Минстроем и Минтрудом выставка продлится до 20 сентября.

Как ранее писал News.ru, Минстрой намерен поменять существующие стандарты строительства домов престарелых. Согласно новым правилам, будет увеличено количество мест и установлены минимальные размеры жилых помещений.