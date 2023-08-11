Российским чиновникам начали выдавать смартфоны на базе ОС «Аврора»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в госорганах. По его данным, в настоящее время речь идет лишь о тестировании подобных гаджетов.

На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач, — цитирует издание своего собеседника.

Источник уточнил, что в Совфед поставлено несколько десятков аппаратов с «Авророй». Что касается самих устройств, то это аппараты ряда российских брендов. На руки сенаторам выдали планшеты и смартфоны, поскольку данные гаджеты используются чаще всего.

Устройства на базе «Авроры» должны подготовить почву для возможного перехода на аппараты с отечественной ОС, заключил собеседник «Известий».

Ранее глава совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин заявил, что до конца 2023 года могут быть представлены несколько мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора». Он пояснил, что в новую линейку мобильных устройств на базе ОС «Аврора» войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов.