Российским бизнесменам назвали способы повысить себе пенсию в два раза Депутат Говырин: бизнесмены могут повысить себе пенсию в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бизнесмены могут повысить себе пенсию минимум тремя способами, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Один из них, отметил парламентарий, заключается в использовании системы повышающих коэффициентов. По его словам, данный метод позволит увеличить выплаты в два раза.

Используйте систему повышающих коэффициентов. Если обратиться за пенсией позже установленного возраста, то за каждый год начислят дополнительные баллы. Максимальная отсрочка — 10 лет, тогда применят коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно. Получается, что за два года можно увеличить пенсию в два раза, — заявил Говырин.

По его словам, предприниматель также может устроиться на работу по найму, оформив трудовой договор, — в этом случае часть страховых взносов покроет руководство организации. Депутат напомнил, что при расчете индивидуального пенсионного капитала учтут все взносы, в том числе самостоятельные и средства, перечисленные работодателем.

Третий вариант — перечислять взносы в НПФ, формируя индивидуальный пенсионный капитал. Инвестируя деньги в разнообразные финансовые инструменты, НПФ способен приносить доход, способствующий увеличению будущей пенсии. Эти накопления будут выплачиваться с момента выхода на пенсию, — подытожил Говырин.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что накопить на первый взнос по ипотеке можно при помощи вклада или накопительного счета. Он отметил, что размер суммы, которую нужно откладывать ежемесячно, зависит от доходов и желаемых сроков приобретения недвижимости.