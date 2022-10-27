Российским автолюбителям рассказали, когда поменять летнюю резину на зимнюю Автоэксперт Солдатов посоветовал автолюбителям в России начать переходить на зимнюю резину

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Автоэксперт Роман Солдатов посоветовал автолюбителям в России начать менять летнюю резину на зимнюю. Он указал на то, что в стране уже начались заморозки. По его словам, последние теплые дни позволят водителям привыкнуть к поведению автомобиля. Солдатов добавил, что, когда наступит минусовая погода, водители будут готовы, пишут «Известия».

Многим водителям я бы уже сейчас советовал переходить на зимнюю резину. Во-первых, уже пошли заморозки, а во-вторых, даже если завтра неожиданно станет теплее, то необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля, — сказал автоэксперт.

Он порекомендовал не экономить на резине, так как дешевые варианты служат по срокам меньше, а это может стать причиной ДТП.

Параллельный импорт запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые прекратили свою деятельность в России, помог покрыть покрыть почти 80% спроса, написали ранее «Известия» со ссылкой на представителей крупных дилеров. Отмечается, что ситуация далека от идеальной, так как периодически возникают вопросы о наличии тех или иных позиций.