Российским автолюбителям подготовили новый список запретов МВД: согласование проходит новый список неисправностей, запрещающих пользоваться машиной

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России подготовлен проект постановления правительства, направленный на упорядочивание перечня неисправностей, запрещающих пользоваться транспортным средством. В настоящее время он проходит согласование. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России. Проект был разработан специалистами данного ведомства.

Он направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также на актуализацию ГОСТов. Данный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования, — рассказал собеседник агентства.

В январе газета «Коммерсант» сообщала, что в настоящее время к внесению в правительство готовится проект постановления, создающий для Госавтоинспекции дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных автомобилей. Документ, в частности, позволит инспекторам брать с водителей штрафы за применение нештатных газоразрядных ламп в фарах.

Проект постановления о расширении перечня условий, запрещающих пользоваться автомобилем, был подготовлен в сентябре 2020 года и с тех пор неоднократно переписывался. В результате работа над ним была приостановлена и возобновилась в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в стране, однако ряд требований в них может измениться. По мнению экспертов, если разрешение на выпуск «упрощенки» будет действовать слишком долго, это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в сегменте такси.

Также стало известно, что в Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени для пересечения границы страны.