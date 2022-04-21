Российским авиаперевозчикам выделят 100 миллиардов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru заявил, что только на Украине доверить руководство столь серьёзной организацией, как СНБО, могли такому «необразованному дикобразу», как Алексей Данилов. Он поддержал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал угрозу о разрушении Крымского моста «анонсированием теракта», однако пояснил, что принимать слова Данилова за чистую монету не стоит, так как в них нет «ничего, относящегося к практике». Украина сегодня является проектом «анти-Россия», единственная цель которого заключается в разрушении чужого, добавил он.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru заявил, что только на Украине доверить руководство столь серьёзной организацией, как СНБО, могли такому «необразованному дикобразу», как Алексей Данилов. Он...