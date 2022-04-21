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Общество

Российским авиаперевозчикам выделят 100 миллиардов рублей

14:09, 21 апреля 2022
Российским авиаперевозчикам выделят 100 миллиардов рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российское правительство направит 100 миллиардов рублей на поддержку отечественных авиакомпаниям для частичной компенсации сокращения перелётов внутри страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он попросил главу Минтранса Виталия Савельева проконтролировать данный вопрос, чтобы программа действовала без сбоев. 

Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полёты по маршрутам внутри страны, сказал Мишустин.

Ранее Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительство выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отменённым из-за внешних ограничений рейсам. Кроме того, 1,5 млрд рублей дополнительно выделят на частичную компенсацию расходов аэропортов южной и центральной частей России.

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