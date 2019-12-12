https://static.news.ru/photo/ab924476-1cd1-11ea-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Государственная дума России в четверг, 12 декабря, приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому аэропорты получают право устанавливать курилки на территории транзитных зон.

Изначально инициатором рассмотрения правовой нормы был депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский.

Теперь, после принятия закона Госдумой, курение табака разрешили в специально выделенных изолированных помещениях. Территории должны быть оснащены системами вентиляции.

Кроме того, специальные помещения необходимо располагать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра и тех, кто следует транзитом. Это правило нужно для того, чтобы за процессом курения нельзя было наблюдать из других пространств аэропорта, передаёт АГН «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табаку, предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.

Парламентарии могут обсудить вопрос предоставления регионам права определять политику в отношении кальянных.