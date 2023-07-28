Российским абитуриентам дали советы, как не прогадать при поступлении в вуз Российским абитуриентам порекомендовали искать себя в списках на зачисление по СНИЛС

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Прием заявлений и документов в российских вузах продолжался до 25 июля, абитуриенты могли участвовать одновременно в 25 конкурсах в пяти вузах, из которых надо было выбрать один, сообщает KP.RU. Эксперты издания посоветовали поступающим искать себя в конкурсных списках по номеру СНИЛС.

Как пояснили эксперты, необходимо отслеживать все вузы, куда подавались заявления. Искать себя при этом нужно не по фамилии и имени. а по номеру СНИЛС или индивидуальному номеру, который присвоил вуз. При этом к 30 июля пройдет зачисление на приоритетном этапе, в том числе поступающих по квотам или олимпиадников, имеющих право на поступление без вступительных испытаний. В результате часть бюджетных мест может остаться незанятой, и их отдадут на основной конкурс. Согласно правилам, вузы обновляют конкурсные списки не реже пяти раз в день, меняя статус документа об образовании (аттестата или диплома СПО) с «копия» на «оригинал» или «электронный оригинал».

Прием заявлений и документов на платное обучение вузы должны завершить не позже 20 августа, добавили эксперты.

После 27 июля добавления новых людей в конкурсные списки быть не должно, предупредила руководитель проекта по реализации сервиса «Поступи в вуз онлайн» от Минобрнауки Екатерина Седова. Если абитуриент не нашел себя в списке, обратиться с вопросами нужно в приемную комиссию, а если проблема не решена, то на «горячую линию» Минобрнауки или на платформу обратной связи Госуслуг.

Как сообщает издание, конкурсные списки вузов по всем программам и квотам были опубликованы 27 июля. Крайним сроком подачи оригинала документа об образовании для приоритетного этапа был полдень (мск) 28 июля. 28-30 июля происходит зачисление по приоритетному этапу, это квоты и победители олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний. 3 августа 12:00 (мск) — крайний срок подачи оригинала документа об образовании для основного этапа. Зачисление основного этапа происходит с 4 по 9 августа

Ранее президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил, что в вузах России необходимо отменить платное обучение. Так эксперт отреагировал на информацию о повышении цен на обучение в петербургских вузах.