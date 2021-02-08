Российский журналист лишился квартиры и переехал жить в подъезд

https://static.news.ru/photo/8554e1bc-6a12-11eb-9e10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник газеты «Вечерняя Москва» Тигран Логян остался без жилища из-за мошенников и родственницы. Журналист вынужден был поселиться на лестничной клетке в подъезде.

Историей Логяна поделился в Facebook фрилансер Дмитрий Высота. Во время работы в «ВМ» журналист проживал в квартире родителей в Москве, а перед уходом на пенсию решил купить жилплощадь в Сочи. Сделка сорвалась, так как Логян имел дело с мошенниками. Его родители вскоре умерли, а их квартиру забрала сестра журналиста.

Пенсионер в итоге поселился в подъезде дома в московском районе Ховрино. Мужчина устроился на матрасах, разложенных на лестнице, а свои вещи повесил на стене. Новую работу Логян найти не может из-за проблем со здоровьем, при этом у мужчины два диплома о высшем образовании.

Высота обратился к подписчикам с призывом помочь бывшему журналисту в поисках жилья и работы. Он отметил, что о ситуации уведомили Союз журналистов России, который пока никак не отреагировал. Автор через некоторое время удалил публикацию о Логяне. Высота объяснил, что журналист решил отказаться от любой помощи.

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