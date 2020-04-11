Российский врач рассказал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

https://static.news.ru/photo/9868a8d8-7bed-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/imagebroker.com/Global Look Press

Коронавирус нового типа пришёл в этот мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет. Об этом заявил известный врач Александр Мясников.

COVID-19 теперь уже пришёл навсегда, он больше не уйдёт. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь, — отметил он интервью телеведущему Владимиру Соловьёву на YouTube.

По мнению Мясникова, вторая волна пандемии неизбежна, однако она будет не такой масштабной, как первая. У многих людей к тому времени сформируется иммунитет.

Число заражённых коронавирусом в России превысило 13,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор создал три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. База одного из препаратов уже используется и полностью безопасна. Как отметили в ведомстве, перед выпуском перспективные вакцины проверят на 60 добровольцах.