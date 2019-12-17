https://static.news.ru/photo/4938493a-20c6-11ea-95fc-fa163e074e61_660.jpg Евгений Поддубный Фото: Евгений Поддубный/facebook.com

Военный корреспондент Евгений Поддубный стал героем фейка — некая Любовь Благушина опубликовала его фотографию в социальной сети, заявив, что мужчина является бойцом ЧВК Вагнера в Сирии.

Коллега Поддубного из «Комсомольской правды» Александр Коц заметил, что сам неоднократно страдал от фейковых новостей. Их авторов вдохновляли фотографии на фоне танков, которые военкор издания любит публиковать в Instagram.

Когда я сделал фото в провинции Хама на фоне сирийских танков и БТР, то украинские СМИ проиллюстрировали им статью о «наземной операции РФ в Сирии, а я был назван «российским офицером». В другом материале с той же фотографией я стал уже «погибшим российским офицером», — рассказал «Ридусу» Коц.

Издание уточняет, что пост Благушиной со снимком Поддубного был удалён, но скриншоты с фотографией сохранились. Коллеги журналиста утверждают, что российский военкор на самом деле запечатлён на ней с неизвестным военнослужащим правительственных войск Сирии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проверенные источники информации крайне важны в современном мире, так как фейковые новости стали довольно распространённым явлением. По его словам, даже те граждане, которые не доверяют государственным СМИ, должны понимать, что за каждой новостью стоит государственное информагентство. Премьер отметил популярность темы фейковых новостей. По его мнению, сейчас эта проблема «подчас носит такой карикатурный характер», однако остаётся важным вопросом, писал NEWS.ru.