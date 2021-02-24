Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ об окончании пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/18f0d64e-7736-11eb-8b1d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

По словам российского специалиста, это действительно возможно, так как имеются основания для «веры» в победу над распространением болезни.

Нашей основной заботой станет вакцинация, но с нами в определённой мере останутся и маски, и дистанцирование, — отметил он.

В пример Альтштейн привёл страны Юго-Восточной Азии и Японию, чьи жители привыкли ходить в масках в местах скопления людей.

При этом вирусолог заявил, что серьёзную угрозу представляет ситуация, когда вместе с вакцинированными гражданами рядом живут те, кто не привился.

Тут дело в том, что привитые люди могут начать себя вести с нарушением противоэпидемических правил в силу психологических причин. Их вольное поведение, представление о том, что вакцина — это панацея против болезни, и если они получили вакцину, то безопасность обеспечена на 100 процентов, — вот это заблуждение может быть широко распространено, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, вакцинированный человек не может быть активными распространителем коронавируса. Однако не исключается, что привитый может заразиться и передать болезнь другим, передаёт «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто.