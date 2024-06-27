Российское приложение для просмотра видео Rutube появилось в App Store спустя 10 дней после блокировки. В официальном Telegram-канале приложения 27 июня сообщили, что оно снова доступно для скачивания.
Наше приложение RUTUBE снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку, – сказано в публикации.
Национальный видеохостинг Rutube входит в «Газпром-Медиа Холдинг». 17 июня приложение по неизвестной причине было заблокировано. Тогда в Rutube заявили, что работают над решением этого вопроса.
Накануне стало известно, что ICQ официально завершил работу. Ранее он был одним из самых популярных средств коммуникации в России. В 2010 году, сменив несколько владельцев, мессенджер перешел под начало Mail.ru Group (ранее — VK).
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