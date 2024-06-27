Российский видеохостинг вновь появился в App Store Видеохостинг Rutube появился в App Store после 10 дней блокировки

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российское приложение для просмотра видео Rutube появилось в App Store спустя 10 дней после блокировки. В официальном Telegram-канале приложения 27 июня сообщили, что оно снова доступно для скачивания.

Наше приложение RUTUBE снова доступно в App Store. Благодарим за поддержку, – сказано в публикации.

Национальный видеохостинг Rutube входит в «Газпром-Медиа Холдинг». 17 июня приложение по неизвестной причине было заблокировано. Тогда в Rutube заявили, что работают над решением этого вопроса.

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