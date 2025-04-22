Российский ученый пропал в ходе экспедиции на необитаемый остров ФСБ: ученый Бухарицин пропал в ходе экспедиции на остров Укатный

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Глава отделения Русского географического общества в Астраханской области пропал в ходе экспедиции в районе острова Укатный, сообщила представитель Погрануправления ФСБ России по Калмыкии и региону Ольга Никешина. По ее словам, которые приводит ТАСС, поиски 76-летнего ученого ведутся с 19 апреля. В них участвуют один пограничный корабль и два катера.

С 19 апреля пограничное управление принимает участие в проводимых мероприятиях <...> в рамках поиска руководителя отделения Русского географического общества в Астраханской области Петра Ивановича Бухарицина, пропавшего в районе острова Укатный, — уточнила Никешина.

Организатором экспедиции выступает Каспийская флотилия. Ученые высадились с малого гидрографического судна МГС-599 на необитаемом острове, расположенном недалеко от границы с Казахстаном. Он находится на самом краю авандельты, граничащей с Каспийским морем в восточной части дельты Волги.

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