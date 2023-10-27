Российский ученый-физик попал в колонию за госизмену Ученый ЦАГИ Губанов получил 12 лет колонии по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова, сочтя его виновным в государственной измене, передает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Физика судили за передачу данных о разработке пассажирского самолета коллегам в Нидерланды. Как утверждают правозащитники «Первого отдела», три комиссии проверяли отчеты перед отправкой и не нашли в них гостайн.

В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, — сообщили в суде.

Губанов полностью признал вину, просил учесть все смягчающие обстоятельства. В июне его подчиненного Валерия Голубкина суд приговорил к такому же сроку по этому же делу, вину он не признал.

19 октября жителя Владивостока задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины. По данным ФСБ, он сам предложил представителям украинской разведки свои услуги, осознавая, что это может нанести ущерб безопасности России. По заданию кураторов из Киева он собирал и передавал сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он помещен под арест.

Также в октябре стало известно об аресте жительницы Забайкалья по подозрению в госизмене. По предварительным данным, женщина передавала украинским спецслужбам информацию о перемещениях российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.