Российский туроператор опроверг заявления о дискриминации русских в Египте Гендир SpaceTravel Мурадян опроверг заявления о дискриминации россиян в Египте

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Туристы всегда бывают чем-то недовольны, заявил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артут Мурадян, комментируя сообщение о том, что путешественница из России пожаловалась на дискриминацию в дорогом отеле в Египте. По мнению Мурадяна, высказанному в разговоре с NEWS.ru, мнение женщины не отражает реального положения дел.

Туристы всегда бывают чем-то недовольны, и это не показатель общего отношения к российским туристам за границей, особенно для курортов с открытой для России авиалинией. Это частное мнение туриста, и оно никоим образом не отражает реального положения дел, — сообщил Мурадян.

Он добавил, что была запущена новая чартерная программа в Египет — Red Sea. По его словам, очевидно, что если бы там было негативное отношение к российским туристам, то не стали бы приглашать нового перевозчика для рейсов.

Как сообщали «Народные новости», жeнщина рассказала, что персонал пятизвездочного отеля относился по-хaмски ко всем туристам из России. В баре постоянно «неожиданно» закaнчивались еда и напитки, когда подходила русскоязычная аудитория. При этoм ситуация менялась, когда туда же подходили другие иностранные гоcти.