Российский турист умер от коронавируса в Турции

https://static.news.ru/photo/56639ae8-19d0-11eb-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

60-летний турист по имени Сергей умер от коронавирусной инфекции в турецкой Анталье. Вирус диагностировали у россиянина спустя неделю отдыха в жаркой стране.

Вдова мужчины рассказала, что через некоторое время пребывания на курорте у супругов поднялась температура, появилось недомогание и исчезло обоняние. Сначала россияне не думали про коронавирус, решив, что их просто продуло кондиционером. Они решили пить антибиотики, но потом вызвали доктора. Он назначил им тест на COVID-19, который оказался положительным, и россиян госпитализировали.

Через несколько дней у Сергея начались проблемы с дыханием. Он весит 117 кг и к тому же диабетик. Ему становилось всё хуже, — цитирует вдову Life.

По её словам, мужа подключили к ИВЛ 7 октября. Реаниматолог сказал женщине, что у её супруга коронавирусом были поражены все лёгкие.

У вашего мужа и одного процента от лёгких не осталось, — сообщила женщина журналистам слова доктора.

Россиянка подчеркнула, что на курорте можно заразиться где угодно. Несмотря на то что персонал отелей раздаёт маски, отдыхающие ими пренебрегают, кроме того, в столовой они лезут руками за продуктами.

Как писал NEWS.ru, бывший муж украинского блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавирусной инфекции. У 34-летнего мужчины остановилось сердце. Вирус он подхватил на отдыхе в Турции.