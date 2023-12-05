Российский трек возглавил украинский чарт в Apple Music Песня из российского сериала «Слово пацана» стала самой популярной на Украине

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Песня «Пыяла» в исполнении группы «АИГЕЛ» из саундтрека к российскому криминальному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» заняла первую строчку в рейтинге самых прослушиваемых композиций на Украине в Apple Music. Сам сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х также стал популярен на Украине.

В десятку самых прослушиваемых песен на Украине в Apple Music также вошла композиция украинской певицы Анны Асти «Царица», которая вышла в России. В число наиболее популярных у украинских слушателей песен попал и трек в исполнении российского рэпера Гуфа «Спонсор твоих проблем».

Ранее сообщалось, что российский фильм «Слово пацана» набирает популярность в украинском информационном поле. Фильм уже занял первое место в украинских Google-трендах, а в TikTok делятся впечатлениями от просмотра и интересуются, были ли подобные группировки в свое время на Украине. Позже украинское информационное агентство УНИАН призывало запретить в стране показ ленты, поскольку она становится популярной.

До этого с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.